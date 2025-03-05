Вашингтон забороняє Британії ділитися з Україною американськими розвідданими, – Daily Mail

Сполучені Штати заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими з Вашингтона.
Про це пише таблоїд Daily Mail.
Заборона зачіпає такі організації, як британський Центр урядового зв’язку (GCHQ), розвідувальні агентства і розвідувальні підрозділи Міністерства оборони.
“Я очікував, що Сполучені Штати дадуть вказівку своїм союзникам припинити ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими в США”, – зазначив експерт із військової розвідки Великобританії Філ Інгрем.