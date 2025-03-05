Політика

Вашингтон забороняє Британії ділитися з Україною американськими розвідданими, – Daily Mail
5 Березня 2025 08:59
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Сполучені Штати заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими з Вашингтона.

Про це пише таблоїд Daily Mail.

Заборона зачіпає такі організації, як британський Центр урядового зв’язку (GCHQ), розвідувальні агентства і розвідувальні підрозділи Міністерства оборони.

“Я очікував, що Сполучені Штати дадуть вказівку своїм союзникам припинити ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими в США”, – зазначив експерт із військової розвідки Великобританії Філ Інгрем.


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