Варшава передала Києву ще шість вагонів метро, які підуть на запчастини

До української столиці прибули ще шість вагонів від варшавського метрополітену. Наразі в загальній кількості метрополітен отримав 12 вагонів із 60.

Про це повідомили у КП «Київський метрополітен».

«Для столичного метрополітену це відчутна підтримка від європейських колег, адже більша частина рухомого складу виготовлена за радянських часів. Як і будь-яка техніка, поїзди метро потребують планових ремонтів, тому отримані вагони будуть використані як технічні донори для заміни обладнання, вузлів і деталей наявного парку вагонів метрополітену при проведенні їх технічного обслуговування та ремонту», – зазначив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

Нагадаємо, що варшавський метрополітен поетапно передає 60 вагонів серії 81-717 київському метрополітену. Перший зчеп із шести вагонів прибув до столиці наприкінці квітня. Загалом постачання всіх вагонів планується до кінця поточного року.