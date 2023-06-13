Техно

Варшава передала Києву ще шість вагонів метро, які підуть на запчастини

13 Червня 2023 16:13
21
читать на русском →
київ, метро

До української столиці прибули ще шість вагонів від варшавського метрополітену. Наразі в загальній кількості метрополітен отримав 12 вагонів із 60.

Про це повідомили у КП «Київський метрополітен».

«Для столичного метрополітену це відчутна підтримка від європейських колег, адже більша частина рухомого складу виготовлена за радянських часів. Як і будь-яка техніка, поїзди метро потребують планових ремонтів, тому отримані вагони будуть використані як технічні донори для заміни обладнання, вузлів і деталей наявного парку вагонів метрополітену при проведенні їх технічного обслуговування та ремонту», – зазначив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський.

Нагадаємо, що варшавський метрополітен поетапно передає 60 вагонів серії 81-717 київському метрополітену. Перший зчеп із шести вагонів прибув до столиці наприкінці квітня. Загалом постачання всіх вагонів планується до кінця поточного року.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Червня 2023 15:30
24

У зоні підтоплення після прориву греблі Каховської ГЕС виявлено холерну паличку
13 Червня 2023 17:18
39

Путін: зараз йде атака України за чотирма напрямками
13 Червня 2023 16:26
33

Приватбанк звинувачує своїх колишніх власників у шахрайстві та відмиванні грошей
13 Червня 2023 14:40
45

У Кривому Розі збільшилася кількість загиблих
13 Червня 2023 13:51
95

У Харкові перейменували низку топонімів: з’явилися вулиці на честь Тарасенка та “Да Вінчі”
Останні новини
усі новини

Думки

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Пам’ятник
Денис КАЗАНСКИЙ

Саморасчеловечивание
Александр КИРШ

США последовательно саботируют настоящую помощь Украине и поддерживают мордор
Александр КИРШ

Первый, кто виноват в новокаховской трагедии, — Байден
Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
усі думки