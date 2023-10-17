ВАКС арештував майно аеропорту Одеса

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом Одеса та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Про це повідомила пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

Йдеться про будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2488 одиниць, корпоративні права Одеса Аеропорт Девелопмент, а саме на 75% прав на Міжнародний аеропорт Одеса, а також приміщення нового терміналу загальною площею 26 700 кв. м.

За даними САП, одному з ексдиректорів спільно створеного Міжнародного аеропорту Одеса суд обрав запобіжний захід. САП не вказує ім’я підозрюваного. За даними джерел УП, йдеться про директора ТОВ Одеса аеропорт девелопмент Олексія Кочанова.

«Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 12,8 млн грн», — йдеться в повідомленні.