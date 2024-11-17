В Запорізькій області знищене велике скупчення ворога (відео)

У результаті ракетного удару в Запорізькій області знищене велике скупчення ворожої піхоти, повідомляє Командування Сухопунтних військ ЗСУ.
“Кілька десятків загиблих росіян, знищена й пошкоджена техніка – такий результат вогневого ураження артилерійською ракетною системою HIMARS, завданого у результаті бойової співпраці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 15 окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс»”, – повідомили військові.
в районі населеного пункту Таврія Василівського району пан Хаймарс з легкої руки бійців 15-ої окремої бригади артилерійської розвідки “Чорний ліс” під пильним оком аеророзвідників 128-ої ОГШБр розвалив будки мінімум 20-ти кацапедлам. pic.twitter.com/BDym6nlVXO— Сергій Нещадим △ 🇺🇦 (@nevedimka123) November 17, 2024