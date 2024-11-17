Політика

В Запорізькій області знищене велике скупчення ворога (відео)
17 Листопада 2024 18:28
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втрати ворога
Страйк зафіксовано в районі населеного пункту Таврія Василівського району Запорізької області / Скріншот відео

У результаті ракетного удару в Запорізькій області знищене велике скупчення ворожої піхоти, повідомляє Командування Сухопунтних військ ЗСУ.

“Кілька десятків загиблих росіян, знищена й пошкоджена техніка – такий результат вогневого ураження артилерійською ракетною системою HIMARS, завданого у результаті бойової співпраці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 15 окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс»”, – повідомили військові.


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