В ЄС дійшли попередньої згоди щодо регулювання штучного інтелекту

Країни-члени Європейського Союзу попередньо погодили регулювання штучного інтелекту (ШІ). Після триденних переговорів представники країн ЄС та євродепутати ухвалили компромісні рішення. Це будуть перші в світі комплексні правила використання ШІ.

Політики ще мають уточнити деталі угоди, після чого їх мають схвалити уряди ЄС і Європарламент, передає Польське Радіо.

«Це історичний момент», — прокоментував європейський комісар із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала, що норми, які обмежують зловживання та гарантують безпеку й фундаментальні права громадян і підприємств, водночас підтримуватимуть розвиток інноваційних технологій.

Нові положення класифікують системи штучного інтелекту відповідно до ризику, який вони становлять для користувачів. Ті, що зумовлюють неприйнятно високий ризик, мають бути цілковито заборонені. Ідеться про маніпулювання людською поведінкою, наприклад, про іграшки, що видають голосові команди та заохочують до небезпечної поведінки.

Системи та додатки розпізнавання емоцій також мають бути заборонені на робочих місцях і в навчальних закладах. Положення включають і захист та обмеження на використання системи біометричної ідентифікації в громадських місцях.

Системи із високим ризиком повинні відповідати суворим вимогам. Це стосується, наприклад, критичної інфраструктури, водопостачання, газу та електроенергії та медичного обладнання. Компаніям, які не виконають вимог, загрожує штраф у розімірі 35 мільйонів євро або семи відсотків доходу.