Суспільство

В якомусь сенсі Вовчанськ перетворюється на Бахмут, – керівник поліції Харківщини

13 Травня 2024 16:14
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окупація, війна
Вовчанськ, Харківська область / Фото: Суспільне

Прикордонний Вовчанськ Харківської області зазнав значних руйнувань, поліція продовжує евакуацію місцевих.

“Обстрілюють Вовчанськ, тільки за ніч близько дев’яти КАБів прилетіло по місту. В околицях міста продовжуються стрілецькі бої. Тому ми рекомендуємо всім місцевим мешканцям виїжджати. Можна вивезти тварин та деякі речі”, — повідомив в ефірі “Українського радіо Харків” начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко.

Росіяни завдають ударів не лише по ЗСУ. Поліція, ДСНС, “екстренка” — це цілі також, як і автобуси, на яких вивозять людей. 

“В якомусь сенсі Вовчанськ перетворюється на Бахмут чи Мар’їнку”, – сказав Тимошко.

У поліції просять виїжджати усіх мешканців міста, для цього можна телефонувати на номер “102” або виходити на вулиці, де зазвичай триває евакуація.  У місті є проблеми зі зв’язком, але можна додзвонитися.


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