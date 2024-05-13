В якомусь сенсі Вовчанськ перетворюється на Бахмут, – керівник поліції Харківщини

Прикордонний Вовчанськ Харківської області зазнав значних руйнувань, поліція продовжує евакуацію місцевих.

“Обстрілюють Вовчанськ, тільки за ніч близько дев’яти КАБів прилетіло по місту. В околицях міста продовжуються стрілецькі бої. Тому ми рекомендуємо всім місцевим мешканцям виїжджати. Можна вивезти тварин та деякі речі”, — повідомив в ефірі “Українського радіо Харків” начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко.

Росіяни завдають ударів не лише по ЗСУ. Поліція, ДСНС, “екстренка” — це цілі також, як і автобуси, на яких вивозять людей.

“В якомусь сенсі Вовчанськ перетворюється на Бахмут чи Мар’їнку”, – сказав Тимошко.

У поліції просять виїжджати усіх мешканців міста, для цього можна телефонувати на номер “102” або виходити на вулиці, де зазвичай триває евакуація. У місті є проблеми зі зв’язком, але можна додзвонитися.