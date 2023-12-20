Суспільство

В “УЗ” повідомили про затримки у русі: у Польщі зійшов із рейок потяг

20 Грудня 2023 15:49
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укрзалізниця

У Польщі через сходження вантажного поїзда рух потягів призупинено у перемишльському напрямку орієнтовно на дві години. Із затримками будуть курсувати щонайменше два українських потяги.

Про це повідомили в Telegram-каналі “Укрзалізниці”.

Через сходження будуть затримуватися потяги:

  • 31 Запоріжжя – Перемишль;
  • 74 Перемишль – Харків.

“Перепрошуємо у пасажирів і тримаємо зв’язок із польськими колегами щодо якнайшвидшого відновлення руху. Пасажирів харківського поїзда просимо інформувати поїзну бригаду або нашу онлайн-підтримку щодо необхідності стиковок з іншими поїздами по території України”, – мовиться в повідомленні.


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