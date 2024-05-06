Політика

В уряді США вважають, що РФ втягує Грузію у війну проти України

6 Травня 2024 10:26
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війна, грузія, рф
Джеймс О'Браєн / Getty Images

Американський уряд вважає, що Росія втягує Грузію у війну проти України.

Про це заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн, повідомляє “Ехо Кавказу

“Саме РФ втягує Грузію у війну в Україні. РФ розпочинає будівництво гігантського військового порту на окупованій нею території Грузії. Продовжуються викрадення, а іноді й вбивства громадян Грузії, продовжується окупація території», – зазначив він.

Американський посадовець похвалив Тбілісі за “мудре” рішення – уряд Грузії не дозволив Москві провозити військові вантажі та товари через свою територію, як того бажали у РФ.

“Деякий час РФ намагалася переправляти військові вантажі або товари, які використовуються у військових цілях для виробництва боєприпасів, через територію Грузії. Уряд Грузії ухвалив мудре рішення, спробував зупинити це, наскільки це було в його силах, і зробив гарну роботу. Тому це саме РФ намагається втягнути Грузію у цю війну”, – сказав О’Браєн.


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