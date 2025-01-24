В Україну повернули тіла 757 полеглих воїнів

В Україну вдалося повернути 757 тіл загиблих військових, повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

З числа повернених “на щиті” Оборонців:

451 з Донецького напрямку;

⁠71 з Бахмутського напрямку;

⁠51 з Вугледарського напрямку;

13 з Луганського напрямку;

137 із Запорізького напрямку;

з моргів на території РФ повернено 34 загиблих.

Як пояснили у Коордштабі, особовий склад ЗСУ перевозить репатрійованих полеглих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих правоохоронцям у системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

У відомстві додали, що правоохоронці та працівники експертних установ МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.