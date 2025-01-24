Суспільство

В Україну повернули тіла 757 полеглих воїнів
24 Січня 2025 14:10
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Служба евакуації полеглих "На щиті" / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Служба евакуації полеглих "На щиті" / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну вдалося повернути 757 тіл загиблих військових, повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

З числа повернених “на щиті” Оборонців:

  • 451 з Донецького напрямку;
  • ⁠71 з Бахмутського напрямку;
  • ⁠51 з Вугледарського напрямку;
  • 13 з Луганського напрямку;
  • 137 із Запорізького напрямку;
  • з моргів на території РФ повернено 34 загиблих.

Як пояснили у Коордштабі, особовий склад ЗСУ перевозить репатрійованих полеглих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих правоохоронцям у системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

У відомстві додали, що правоохоронці та працівники експертних установ МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.


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