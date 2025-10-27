        Новини

        В Україну йдуть дощі та вітер, але наприкінці жовтня потеплішає — прогноз Діденко

        Сергій Бордовський
        27 Жовтня 2025 14:30
        читать на русском →
        Майже кіт Гніздовського / Фото: Наталка Діденко
        Майже кіт Гніздовського / Фото: Наталка Діденко

        У вівторок, 28 жовтня, в більшості регіонів України очікується хмарна та вогка погода, місцями дощі, а в Карпатах — мокрий сніг. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        За її словами, західний та північний регіони охопить рвучкий вітер із поривами до 15 м/с. Температура вдень становитиме +9…+12°, на заході +7…+10°, а на півдні та південному сході — до +16°.

        У Києві 28 жовтня очікується мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, вночі близько +5°, вдень +10…+11°.

        Реклама
        Реклама

        «Практично повсюди вогка погода. У Карпатах — мокрий сніг. А вже з 30 жовтня потеплішає», — зазначила синоптикиня.

        Діденко також закликала дбати про безпритульних котів під час негоди: «Домашні коти не дуже потерпають від погоди, а от вуличні можуть мокнути й мерзнути — насипте корму у мисочку біля підвалу».


        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини