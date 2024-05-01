Кримінал

В Україні значно збільшилась кількість “п’яних” ДТП

1 Травня 2024 18:28
поліція, алкоголь, дтп
Ілюстративне фото / Патрульна Поліція

В Україні збільшилась кількість ДТП через керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Як повідомив начальник департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, наразі таких аварій уже більше, ніж за такий самий період минулого року.

“На жаль, минулого року в нас був антирекорд… 151 тисяча матеріалів за зафіксованими фактами керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Уже за чотири місяці цього року маємо знову безпрецедентну статистику – вже зафіксували майже 50 тисяч випадків керування автомобілем у стані сп’яніння”, – розповів Білошицький в ефірі телемарафону.

Білошицький нагадав, що зараз розглядається питання законодавчого врегулювання роботи так званих “пунктів тверезості”, тобто раптових зупинок автомобіля для перевірки водія щодо сп’яніння.


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