В Україні значно збільшилась кількість “п’яних” ДТП

В Україні збільшилась кількість ДТП через керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Як повідомив начальник департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, наразі таких аварій уже більше, ніж за такий самий період минулого року.

“На жаль, минулого року в нас був антирекорд… 151 тисяча матеріалів за зафіксованими фактами керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Уже за чотири місяці цього року маємо знову безпрецедентну статистику – вже зафіксували майже 50 тисяч випадків керування автомобілем у стані сп’яніння”, – розповів Білошицький в ефірі телемарафону.

Білошицький нагадав, що зараз розглядається питання законодавчого врегулювання роботи так званих “пунктів тверезості”, тобто раптових зупинок автомобіля для перевірки водія щодо сп’яніння.