В Україні зможуть працювати лише сертифіковані психотерапевти: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про систему охорони психічного здоров’я в Україні. Передбачено сертифікацію фахівців у сфері психічного здоров’я.

Йдеться про проєкт №12030.

Документ передбачає створення Нацкомісії з питань психічного здоров’я – постійного чинного колегіального органу в сфері управління Кабінету міністрів, що здійснюватиме визначені законом та іншими актами законодавства функції.

Повноваження Нацкомісії:

створення і ведення Державного реєстру саморегулівних організацій у сфері психічного здоров’я;

створення і ведення Реєстру надавачів послуг у сфері психічного здоров’я;

участь у розробленні нормативно-правових актів у сфері психічного здоров’я, зокрема розробка актів;

підготовка пропозицій, планів дій, проєктів програм, стратегій та рекомендацій щодо здійснення заходів, спрямованих на поліпшення психологічного благополуччя та вдосконалення системи охорони психічного здоров’я;

координація діяльності зацікавлених сторін у сфері психічного здоров’я, міжнародне співробітництво у сфері психічного здоров’я, аналіз та оцінка ефективності державної політики у сфері психічного здоров’я, моніторинг додержання законодавства у сфері охорони психічного здоров’я.

Документ запроваджує сертифікацію психологів за професійними напрямами (Нацкомісією) та психотерапевтів – саморегулівними організаціями (СРО) з міжнародним визнанням. Лише сертифіковані психотерапевти зможуть працювати, пройшовши практику під супервізією та вивчивши основи психічних розладів.

СРО контролюватимуть професійні та етичні стандарти. Статус СРО зможуть отримати міжнародно визнані асоціації, що працюють понад 5 років і об’єднують більшість фахівців у сфері психічного здоров’я. Їхні функції: забезпечення безперервного розвитку спеціалістів, контроль стандартів та інформування Нацкомісії про порушення.

Серед ініціаторів законопроєкту – Михайло Радуцький, Олександр Качура, Олена Шуляк, Євгенія Кравчук, Максим Бужанський, Олександр Корнієнко, Галина Третьякова та ще 58 депутатів.