В Україні розробили оптоволоконні модулі “Шовкопряд” для наземних і повітряних дронів

Сили безпілотних систем проводять випробування вітчизняних оптоволоконних модулів “Шовкопряд”, які призначені для встановлення на повітряні, наземні та морські дрони.

Пресслужба Сил безпілотних систем оприлюднила відео, де демонструються дані модулі.

“Розробники максимально спростили технологічне рішення, зробивши його ефективним та зручним для використання в бойових умовах. FPV-дрони, оснащені “Шовкопрядом”, легкі, маневрені та здатні долати відстані понад 20 км. Це дає українським безпілотникам ще більшу перевагу на полі бою”, – йдеться у описі відео.