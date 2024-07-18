В Україні розробляють технологію “рою дронів”

Компанія Swarmer розробляє технологію на базі штучного інтелекту, яка дасть можливість об’єднати в єдину мережу одразу кілька десятків дронів під управлінням одного пілота.

Як повідомляє Reuters, на сьогодні розробка технологій на базі штучного інтелекту для безпілотних систем в Україні розвивається у декількох напрямках:

оптичні системи захоплення цілей,

навігаційні програми,

системи управління так званого “рою дронів”.

Однією з двох сотень таких компаній є стартап Swarmer, який розробляє систему Styx, що має об’єднати в автономну мережу групу дронів, в якій оператору буде відведено лише вибір цілі та дозвіл на її ураження.

Styx призначений для керування розвідувальних та ударних безпілотників. Це можуть бути літальні апарати або наземні дрони різного радіуса дії.

Генеральний директор компанії Сергій Купрієнко заявив, що така система дасть змогу збільшити масштаби залучення дронів. В її межах кожен коптер зможе планувати свої власні дії та прогнозувати поведінку інших у складі рою.

Наразі технологія Swarmer досі перебуває в стадії розробки. Купрієнко розповів, що експериментальну версію системи вже випробували на полі бою. Представники компанії повідомляли, що перша тестова версія Styx може об’єднати в рій 10–15 дронів одного типу упродовж години.