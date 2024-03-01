Техно

В Україні представили бронемашину Inguar-3

1 Березня 2024 18:34
читать на русском →
зброя, авто
Бронемашина Inguar-3 / Фото: Inguar

Українська компанія Inguar офіційно представила нову бойову броньовану машину Inguar-3.

Про це повідомляє “Мілітарний”.

Розроблена та виготовлена українською компанією «ІНГУАР» бойова броньована машина Inguar-3 класу MRAP завершила проходження заводських тестів та рухається у напрямку державних випробувань.

Бронемашина має модульну конструкцію з окремою передньою та задньою бронекапсулою. Завдяки цьому є можливість змінювати конфігурацію у варіант десантного автомобіля, пікап, носія важкого озброєння.

Виробником заявлено, що машина має рівень захисту 3a/3b за класифікацією STANAG 4569. Тобто, машина має витримувати влучання бронебійних куль калібру 7,62×51, а також уламків 155-мм снарядів з 60 метрів.

Протимінний захист за цією класифікацією передбачає витримування підриву протитанкової фугасної міни з 8кг вибухівки (аналог радянської ТМ-62). Виробник акцентує увагу на підвищеному захисті підкапотного простору від уламків.

Для водія в машині встановлені камери переднього, заднього та бокового огляду, що замінюють дзеркала, а також встановлено камеру нічного бачення.

Також в комплектації є:

  • модуль РЕБ з можливістю конфігурування частот
  • система автоматичного пожежогасіння з оптичними датчиками
  • система фільтрації повітря від хім. зараження.
  • автономний обігрівач салону
  • система кондиціювання повітря
  • лебідка з тяговим зусиллям 12 тон

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Березня 2024 16:41

Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду
1 Березня 2024 18:25

WSJ: “Кастрована держава”. Що на початку вторгнення Росія вимагала від України
1 Березня 2024 17:16

Поляки заблокували рух будь-яких вантажівок на пропускному пункті “Медика—Шегині”
1 Березня 2024 16:00

Росіяни масовано обстріляли Вовчанськ на Харківщині
1 Березня 2024 14:59

В окупованому Криму пролунали вибухи
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
усі думки