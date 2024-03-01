В Україні представили бронемашину Inguar-3

Українська компанія Inguar офіційно представила нову бойову броньовану машину Inguar-3.

Про це повідомляє “Мілітарний”.

Розроблена та виготовлена українською компанією «ІНГУАР» бойова броньована машина Inguar-3 класу MRAP завершила проходження заводських тестів та рухається у напрямку державних випробувань.

Бронемашина має модульну конструкцію з окремою передньою та задньою бронекапсулою. Завдяки цьому є можливість змінювати конфігурацію у варіант десантного автомобіля, пікап, носія важкого озброєння.

Виробником заявлено, що машина має рівень захисту 3a/3b за класифікацією STANAG 4569. Тобто, машина має витримувати влучання бронебійних куль калібру 7,62×51, а також уламків 155-мм снарядів з 60 метрів.

Протимінний захист за цією класифікацією передбачає витримування підриву протитанкової фугасної міни з 8кг вибухівки (аналог радянської ТМ-62). Виробник акцентує увагу на підвищеному захисті підкапотного простору від уламків.

Для водія в машині встановлені камери переднього, заднього та бокового огляду, що замінюють дзеркала, а також встановлено камеру нічного бачення.

Також в комплектації є: