В Україні працюють над модифікацією ракети Нептун

В Україні тривають роботи над новою модифікацією ракети для комплексу «Нептун», а також модернізацією зенітно-ракетних комплексів «Бук» та С-300.

Про це в інтерв’ю АрміяІнформ повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

«Зараз ведеться робота щодо створення так званого довгого «Нептуна». Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу «Нептун». Також ведеться активна робота разом з Міністерством стратегічних галузей промисловості стосовно зміцнення системи ППО», – повідомив Гаврилюк.

Він додав, що наразі не може говорити докладно про нові розробки, однак зазначив, що триває робота над модернізацією зенітно-ракетних комплексів «Бук» та С-300.