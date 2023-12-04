Суспільство

В Україні працюють над модифікацією ракети Нептун

4 Грудня 2023 14:30
читать на русском →
ракети

В Україні тривають роботи над новою модифікацією ракети для комплексу «Нептун», а також модернізацією зенітно-ракетних комплексів «Бук» та С-300.

Про це в інтерв’ю АрміяІнформ повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

«Зараз ведеться робота щодо створення так званого довгого «Нептуна». Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу «Нептун». Також ведеться активна робота разом з Міністерством стратегічних галузей промисловості стосовно зміцнення системи ППО», – повідомив Гаврилюк.

Він додав, що наразі не може говорити докладно про нові розробки, однак зазначив, що триває робота над модернізацією зенітно-ракетних комплексів «Бук» та С-300.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Грудня 2023 15:46

Україна вперше почала виробляти по шість САУ “Богдана” на місяць, – Зеленський
4 Грудня 2023 15:56

СБУ запобігла продажу до Росії крадених запчастин до МіГ-29
4 Грудня 2023 15:08

Росія не просто накопичує ракети – вона відновлює свій стратегічний запас, – Ігнат
4 Грудня 2023 13:10

Виділені для України кошти закінчаться цього місяця – Білий дім
4 Грудня 2023 11:09

Розбіжності в Євросоюзі щодо бюджету ставлять під загрозу надання Україні 50 мільярдів євро 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
усі думки