В Україні оголосили збір на 35 морських дронів Sea Baby, які є розробкою СБУ

Фандрейзингова платформа United24 разом із Monobank і блогерами Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим запустили збір на морські дрони Sea Baby.

Про це повідомили у Telegram-каналі United24.

“Мета — зібрати 297,5 мільйона гривень на 35 човнів, що наводять жах на російський флот. У 2022-2023 роках морські дрони уразили 9 російських суден, а також Кримський міст”, — мовиться в повідомленні.

Надводні безпілотні ударні човни Sea Baby — розробка Служби безпеки України. Вони здатні нести 850 кілограмів вибухівки, розганятися до 90 км/год та долати відстань у 1 000 кілометрів.