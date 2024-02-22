Суспільство

В Україні оголосили збір на 35 морських дронів Sea Baby, які є розробкою СБУ

22 Лютого 2024 11:00
читать на русском →
дрони
Надводний дрон "Морський малюк"/ Фото: СБУ

Фандрейзингова платформа United24 разом із Monobank і блогерами Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим запустили збір на морські дрони Sea Baby.

Про це повідомили у Telegram-каналі United24.

“Мета — зібрати 297,5 мільйона гривень на 35 човнів, що наводять жах на російський флот. У 2022-2023 роках морські дрони уразили 9 російських суден, а також Кримський міст”, — мовиться в повідомленні.

Надводні безпілотні ударні човни Sea Baby — розробка Служби безпеки України. Вони здатні нести 850 кілограмів вибухівки, розганятися до 90 км/год та долати відстань у 1 000 кілометрів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Лютого 2024 09:09

Столтенберг заявив, що Україна зможе завдавати ударів з F-16 за межами своїх кордонів
22 Лютого 2024 09:57

Дуда підтримав діалог, який запропонував Зеленський для зняття блокади кордону
22 Лютого 2024 08:07

Байден назвав Путіна “божевільним с*чим сином”
22 Лютого 2024 07:52

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті за 21 лютого
22 Лютого 2024 07:21

Сили оборони вдарили по полігону з окупантами на Херсонщині
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
усі думки