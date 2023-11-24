В Україні — хуртовини та штормовий вітер: прогноз погоди на вихідні

Погода в Україні на вихідних, 25-26 листопада, буде “плюсовою”, але вологою. Синоптики прогнозують хуртовини і штормовий вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У суботу в південній частині держави помірні, а вдень місцями значні дощі. При цьому подекуди очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Вночі у Карпатському регіоні, вдень у західних областях невеликий сніг, у східних і Дніпропетровській областях — помірний дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території без опадів.

Температура протягом доби від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень у центральних та східних областях 1-6 градусів тепла. У південній частині вночі 1-6 градусів тепла, вдень 4-9 градусів тепла, в Криму до 13 градусів тепла.

У неділю та понеділок прогнозуються складні погодні умови. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях очікуються значні дощі. При цьому в Кіровоградській, Полтавській і Сумській областях прогнозується сильний мокрий сніг, дощ і ожеледь.

В Одеській, Миколаївській, Черкаській, Київській та Чернігівській областях очікується сильний сніг, хуртовини. Синоптики інформують про пориви вітру до 15-22 м/с, однак місцями, окрім західних та східних областей, очікується до 25 м/с, а в Одеській та Миколаївській області 28-30 м/с. У західних областях місцями буде невеликий сніг.

Температура у неділю вночі та вдень 0-5 градусів тепла, у східних, південно-східних областях вночі 1-6 градусів тепла, а вдень 8-13 градусів тепла. При цьому в Криму повітря прогріється до 16 градусів тепла.

У понеділок вночі 4-9 градусів морозу, а вдень 2-7 градусів морозу. В південній частині та східних областях вночі та вдень очікується від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла. На дорогах ожеледиця.