В Україні були б раді бачити Чарльза III – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та дружина президента України Олена Зеленська зустрілися з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ в Букінгемському палаці. Про це глава уряду повідомив у соцмережі.

“Разом із першою леді Оленою Зеленською висловили співчуття від імені Президента, Уряду та народу України з приводу смерті Королеви Єлизавети ІІ. Подякували за незмінну потужну підтримку України з боку Великої Британії та особисто Його Величності. Підкреслив, що український народ був би радий у майбутньому вітати Короля Чарльза ІІІ з візитом у нашій країні”, – написав Шмигаль.