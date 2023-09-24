Суспільство

В Україні буде тепло та сухо

24 Вересня 2023 21:00
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В Україні у понеділок, 25 вересня, погода буде без опадів; лише у західних областях мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на Закарпатті та узбережжі морів 13-18°; вдень 22-27°, у південних областях до 30°, на крайньому заході 19-24°.

У Києві 25 вересня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

У вівторок, 26 вересня, в Україні без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10–15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 23-28°.

У Києві 26 вересня без опадів. Вітер переважно східний, 5-8 м/с.

Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.


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