Суспільство

В Угорщині з’явилася перша державна українсько-угорська школа
23 Серпня 2024 19:37
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У Будапешті відкриють першу державну двомовну середню школу та гімназію, де учні вивчатимуть угорську та українську мови.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

“1 вересня українські учні, які проживають в Угорщині, підуть до повнокомплектної пʼятиденної школи, освітній процес у якій здійснюватиметься рідною мовою з 1 по 12 класи. Поряд з цим тут діти вивчатимуть угорську як іноземну мову, що забезпечить їхній якісний та всебічний розвиток у країні проживання”, – повідомив Микита.

Фінансування закладу освіти здійснюється коштами державного бюджету Угорщини.


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