Політика

В Угорщині проігнорували делегацію Сенату США

18 Лютого 2024 20:50
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Угорщина
Сенатор-демократ Кріс Мерфі / Фото AP

Ніхто з уряду Угорщини чи угорської правлячої коаліції не зустрічав делегацію Сенату США, яка перебуває в Будапешті. Представники парламенту США хотіли обговорити згоду Угорщини на вступ Швеції до НАТО, передає Польське Радіо.

Один із членів двопартійної делегації з чотирьох осіб, сенатор Кріс Мерфі на зустрічі з журналістами сказав, що такого прийому в країні-союзниці він ніколи не відчував. Він нагадав, що хоча Туреччина раніше продовжила ратифікацію вступу Швеції до НАТО, аналогічну делегацію прийняла в Анкарі влада країни. Тепер протягом дня жоден з представників уряду Угорщини чи хтось із членів Національних зборів, які представляють правлячу коаліцію, не зустрічався з американськими сенаторами. Гості з Вашингтона спілкувалися лише з представниками угорських неурядових організацій.

Кілька днів тому, дізнавшись про прибуття делегації зі Сполучених Штатів, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що сенаторам не варто тиснути на парламент Угорщини, оскільки він не ухвалює рішень на основі візиту делегацій окремих країн.

У своїй промові про стан Союзу прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що конфлікт між урядами Швеції та Угорщини майже вичерпано, і тому він очікує, що депутати дадуть згоду на вступ Швеції до НАТО на наступній сесії парламенту, яка розпочнеться 26 лютого.


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