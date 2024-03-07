Техно

В США перевіряють SpaceX Маска, вивчаючи ймовірне використання Росією Starlink

7 Березня 2024 14:19
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Starlink
Ілюстративне фото / Міністерство цифрової трансформації

Демократи Палати представників Конгресу США розпочали розслідування щодо компанії Ілона Маска SpaceX, вивчаючи, чи впровадила компанія адекватні заходи, щоб запобігти розгортанню Росією супутникового інтернет-сервісу Starlink у війні проти України.

Про це повідомляє Washington Post.

Демократи Джеймі Раскін і Роберт Гарсія надіслали в середу ввечері листа з вимогою до компанії повідомити про скарги щодо потенційних незаконних придбань терміналів Starlink, в тому числі в окупованих Росією регіонах України. Законодавці заявили, що вони стурбовані заявами української розвідки про те, що російські війська розмістили термінали компанії на сході України.

Законодавці попередили президента SpaceX Гвінн Шотвелл, що ймовірне використання Росією Starlink “становить серйозну загрозу безпеці України, життю українців і національній безпеці США”

Раніше Ілон Маск заявляв, що повідомлення про те, що компанія продає термінали Starlink Росії, “категорично неправдиві”.

“Наскільки нам відомо, жоден Starlink не був проданий прямо чи опосередковано в Росію”, – заявив Маск.

Українські чиновники припускають, що російські війська отримали термінали незаконно, в обхід санкцій, купивши їх через посередників у сусідніх країнах, йдеться в листі законодавців.

Законодавці поцікавилися у SpaceX, яких заходів було вжито для усунення вразливостей у системі безпеки, які Росія могла використати для незаконного придбання терміналів Starlink, а також про те, як компанія співпрацює з іншими американськими регуляторами для запобігання незаконній торгівлі супутниковими терміналами.


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