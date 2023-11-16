В Росії знайшли мертвим екс-командувача армії, – росЗМІ

Екс-командувача 6 армії ВПС і ППО РФ Володимира Свиридова знайдено загиблим у своєму будинку в Ставропольському краї. Поруч із ним виявлено тіло жінки (імовірно, його дружини).

За даними росЗМІ, тіла 68-річного Володимира Свиридова і 72-річної дружини Тетяни Свиридової було знайдено вдень 15 листопада в їхньому будинку в селищі Аджиївському. За попередньою інформацією, подружжя загинуло близько тижня тому.

Співробітники газової служби вже провели заміри і перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин не виявлено. Що стало причиною загибелі Володимира і Тетяни Свиридових, поки невідомо.