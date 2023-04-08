В Росії заявили про підготовку хімічної атаки

Російське Міноборони заявило про підготовку хімічної атаки, в якій планують звинуватити ЗСУ.

Про це повідомляє УП з посиланням на Міноборони РФ

Російське відомство пише, нібито Україна планує доставити на Сумщину “з моргів тіла й останки загиблих військовослужбовців, спорядженими “отруйними речовинами”.

Потім нібито Україна запросить експертів із західних країн, а сама розмістить перехоплення розмов окупантів про хімічну атаку.

Росія неодноразово використовувала цю тактику: “передбачала” теракти або атаки, а потім сама здійснювала їх.

Ще торік Велика Британія побоювалася, що РФ може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну і захопити Київ за кілька днів повністю провалився.