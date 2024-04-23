В Росії затримали заступника Шойгу

Заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова затримано за підозрою в отриманні хабара, повідомляє Слідчий комітет Росії.

Іванов обіймає посаду заступника міністра оборони РФ із 2016 року. До цього він три роки очолював АТ “Оборонстрой”, підвідомчий Міноборони. Раніше працював заступником голови уряду Московської області та на підприємствах російського паливно-енергетичного комплексу.

Іванов займався в Міноборони питаннями, пов’язаними з будівництвом, зокрема він відповідав за створення головного храму збройних сил, парку “Патріот”, космодрому “Східний”, а після повномасштабного вторгнення в Україну – проєкт із “відновлення” окупованого Маріуполя.