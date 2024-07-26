Суспільство

В Росії затримали заступника міністра оборони часів Шойгу
26 Липня 2024 13:59
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росія
Дмитро Булгаков / Фото: РИА Новости

В РФ затримали колишнього заступника міністра оборони Дмитра Булгакова.

Генерал проходить у справі про корупцію, його помістили в СІЗО, повідомляє ФСБ. 

Булгаков відповідав за матеріально-технічне забезпечення російської армії. У вересні 2022 року його звільнили з посади у зв’язку з переходом на іншу роботу.

У квітні був затриманий заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов. Йому закидали хабарництво в особливо великих розмірах. Але, за даними ЗМІ, справжньою причиною затримання Іванова була його держзрада.


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