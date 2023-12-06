Кримінал

В Росії вперше засудили військових за “невідбиття атак ЗСУ” — росЗМІ

6 Грудня 2023 15:26
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війна, росія

Суд у Москві засудив двох російських військовослужбовців до чотирьох років колонії за невідбиття атак ЗСУ. Це стало першим вироком у подібній справі.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання Комерсант з посиланням на джерело.

Такий вирок 2-й Західний окружний військовий суд Москви виніс підполковнику Анатолію Бондарєву та майору Дмитру Дмитракову за порушення військовослужбовцями статті 340 КК Росії (порушення правил бойового чергування щодо відбиття раптового нападу на територію Росії).


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