В Росії одразу чотири кандидати скасували участь у виборах президента

Сергій Бабурін та Ірина Свиридова зняли кандидатури 30 січня. У партії Свиридової причиною відмови від перегонів оголосили нестачу підписів, а Бабурін аргументував свій крок тим, що “у важку для батьківщини годину не час дробити сили народу”. Обидва вони закликали російських виборців підтримати нинішнього президента Володимира Путіна. Андрій Богданов та Анатолій Баташев відмовилися від участі в перегонах сьогодні, 31 січня.

Отже, за посаду президента РФ нині “борються” сім претендентів.

Президентські вибори в Росії відбудуться з 15 до 17 березня 2024 року. Голосування збираються провести і в окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей та Криму.