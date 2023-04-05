В Росії хочуть скоротити термін пошуку солдатів, які зникли безвісти

До Державної думи РФ внесли законопроект про зміну терміну визнання військовослужбовців безвісти зниклими та загиблими. Автори закону пропонують вважати солдата померлим або безвісно відсутнім через півроку після зникнення. Тоді настане так звана юридична смерть, а сім’я може оформити виплати та спадщину.

Досі цей термін складав рік.

Експерти називають ініціативу “суперечливою”: з одного боку, зменшення термінів дозволить родичам швидше отримати виплати, з іншого – шанси знайти людину живою (або її останки) помітно скоротяться.