Суспільство

В РФ заявили про нібито атаку 28 “українських дронів”

18 Жовтня 2023 07:36
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росія

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що нібито російська ППО збила шість безпілотників. Водночас у Міноборони Росії заявили про нічну атаку 28 нібито «українських дронів»,

«У Бєлгородському районі та Яковлевському міському окрузі системою ППО збито 6 БПЛА літакового типу», — заявив він.

За його словами, «оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі».

Традиційно, «за попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає».

При цьому в Міноборони Росії заявили про нічну атаку 28 нібито «українських дронів», які збила ППО РФ.

«Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об’єктах на території Російської Федерації із застосуванням БпЛА літакового типу», — сказали там.


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