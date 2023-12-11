В РФ через несправність аварійно сів літак з радіаційним вантажем

В ніч на понеділок, 11 грудня, в московському аеропорті Внуково через несправність шасі аварійно сів пасажирський літак, на борту якого було 19 кг радіоактивно вантажу, повідомляє російський Telegram-канал Baza. Крім цього, на борту судна знаходилися 104 пасажири та 5 членів екіпажу.

Як пише Telegram-канал, літак авіакомпанії ЮТейр виконував рейс з Ханти-Мансійська до Москви в ніч проти 11 грудня. Під час посадки в російському аеропорту Внуково літак подав сигнал аварійної тривоги через несправність шасі. Попри це, за інформацією росіян, у пів на другу годину ночі літак успішно сів.

Це вже не перший інцидент з російськими літаками за останній час. 7 грудня під час вильоту загорівся вантажний літак Ту-204. Літак мав виконати рейс з Улан-Уде до китайського міста Чжанчжоу. Однак за кілька хвилин після зльоту в літака спалахнув лівий двигун.