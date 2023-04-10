Кримінал

В Оріхові росіяни обстріляли хлібозавод Росіяни обстріляли місто Оріхів у Запорізькій області. Як повідомили в офісі президента, руйнування зазнала територія хлібозаводу. Попередньо обійшлося без жертв. Поділитися:



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