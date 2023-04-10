В Оріхові росіяни обстріляли хлібозавод

Росіяни обстріляли місто Оріхів у Запорізькій області.
Як повідомили в офісі президента, руйнування зазнала територія хлібозаводу. Попередньо обійшлося без жертв.
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Росіяни обстріляли місто Оріхів у Запорізькій області.
Як повідомили в офісі президента, руйнування зазнала територія хлібозаводу. Попередньо обійшлося без жертв.
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