Політика

В операційній зоні ОСУВ Таврія збільшилася активність піхоти окупантів – Тарнавський

3 Грудня 2023 12:18
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війна

В операційній зоні ОСУВ Таврія активність піхоти окупантів знову збільшилась – відбулось 55 бойових зіткнень. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Сил оборони Україн Олександр Тарнавський.

За його даними, за добу ворог втратив 440 осіб живої сили та 9 одиниць військової техніки. Близько десятка окупантів здалися в полон.

“Активність ворожої авіації невисока – за добу зафіксовано 5 авіаударів. Вночі ворог кидав КАБи на Донеччину”, – зазначив Тарнавський у Telegram.

Триває оборона на авдіївському та мар’їнському напрямках.

Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.


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