В ООН заявили, що РФ готова повернутись до переговорів щодо “зернової угоди” – Reuters

Сполучені Штати отримали інформацію про те, що Росія готова повернутися до переговорів щодо “зернової угоди”, яка дозволить експортувати українську агропродукцію через Чорне море.

Про це заявила представниця США в ООН Лінд Томас-Грінфілд, передає Reuters.

За її словами, США “ще не бачили жодних доказів цього” і, якщо Росія хоче отримати власні добрива на світових ринках і здійснювати сільськогосподарські операції, “їм доведеться повернутися до цієї угоди”.

Ми бачили ознаки того, що вони можуть бути зацікавлені у поверненні до обговорень. Отже, ми зачекаємо, щоб побачити, чи станеться це насправді”, – сказала Томас-Грінфілд.