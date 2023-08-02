Політика

В ООН заявили, що РФ готова повернутись до переговорів щодо “зернової угоди” – Reuters

2 Серпня 2023 09:06
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сша, зерно, рф

Сполучені Штати отримали інформацію про те, що Росія готова повернутися до переговорів щодо “зернової угоди”, яка дозволить експортувати українську агропродукцію через Чорне море.

Про це заявила представниця США в ООН Лінд Томас-Грінфілд, передає Reuters.

За її словами, США “ще не бачили жодних доказів цього” і, якщо Росія хоче отримати власні добрива на світових ринках і здійснювати сільськогосподарські операції, “їм доведеться повернутися до цієї угоди”.

Ми бачили ознаки того, що вони можуть бути зацікавлені у поверненні до обговорень. Отже, ми зачекаємо, щоб побачити, чи станеться це насправді”, – сказала Томас-Грінфілд.


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