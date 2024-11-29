В окупованому Криму українця засудили до 17 років колонії за “шпигунство”  

Так званий Верховний суд Республіки Крим засудив 42-річного громадянина України до 17 років колонії суворого режиму, звинувативши його у “шпигунстві”.

Про це повідомила Генеральна прокуратура РФ.

За версією окупаційної влади, українець у період з грудня 2021 року до жовтня 2022 року нібито збирав та передавав Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України інформацію про дислокацію та переміщення особового складу і техніки ЗС РФ у Севастополі та на території Криму.

Окупанти стверджують, що ці дані могли бути використані для нанесення вогневих ударів по російських військових об’єктах.