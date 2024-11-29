Кримінал

В окупованому Криму українця засудили до 17 років колонії за “шпигунство”  
29 Листопада 2024 12:57
читать на русском →

Так званий Верховний суд Республіки Крим засудив 42-річного громадянина України до 17 років колонії суворого режиму, звинувативши його у “шпигунстві”.

Про це повідомила Генеральна прокуратура РФ.  

За версією окупаційної влади, українець у період з грудня 2021 року до жовтня 2022 року нібито збирав та передавав Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України інформацію про дислокацію та переміщення особового складу і техніки ЗС РФ у Севастополі та на території Криму.  

Окупанти стверджують, що ці дані могли бути використані для нанесення вогневих ударів по російських військових об’єктах.  


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Листопада 2024 10:53

Закон про підвищення податків набуде чинності 1 грудня: які зміни очікують українців
29 Листопада 2024 12:01

Meta стане ключовим партнером України у впровадженні ШІ
29 Листопада 2024 11:02

У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі в Ростовській області 
29 Листопада 2024 09:24

Україна всю ніч відбивалася від російських дронів
29 Листопада 2024 08:43

Учорашній масований ракетний удар був націлений на підстанції, які живлять АЕС
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
усі думки