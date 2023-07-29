Суспільство

В Одесу прибула місія ЮНЕСКО для оцінки шкоди від ракетних ударів РФ

29 Липня 2023 12:57
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одеса, ЮНЕСКО

До Одеси у суботу, 29 липня, прибула місія Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) для оцінки шкоди завданої культурним і релігійним об’єктам ракетними ударами російських окупаційних військ впродовж 19-23 липня, інформує Одеська міська рада в Telegram.

“Роботу розпочато. Місія фіксуватиме наслідки атак росіян, все документуватиме”, – зазначив міський голова Геннадій Труханов.

23 липня РФ вчинила черговий акт вандалізму, обстрілявши Одесу та пошкодивши 25 пам’яток національного та місцевого значення, серед яких пам’ятки культурної спадщини в межах об’єкта Всесвітньої спадщини “Історичний центр Одеси” та його буферної зони. 20 липня в Одесі під час російського обстрілу постраждали інші історичні будівлі міста.


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