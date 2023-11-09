В Одеській області чоловік кинув у мікроавтобус гранату, – ЗМІ

Чоловік у камуфльованій формі кинув гранату у мікроавтобус. Інцидент стався сьогодні, 9 листопада, в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Відомо, що о 14:00 у селі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області невідомий чоловік під час конфлікту кинув у мікроавтобус Mercedes-Benz гранату, яка вибухнула.

Унаслідок вибуху пасажир отримав тілесні ушкодження. Введено поліцейську операцію “Сирена”.

Джерела зазначають, що обставини інциденту та особа зловмисника встановлюються. Людина була у камуфльованій формі, але точно невідомо, чи це був військовий.