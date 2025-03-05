Кримінал

В Одесі затримано агента ФСБ, який готував теракт
5 Березня 2025 10:41
читать на русском →
20-річний російський агент / Фото: СБУ
20-річний російський агент / Фото: СБУ

Служба безпеки та Нацполыцыя зірвали спробу російських спецслужб організувати теракт в Україні. В Одесі затримано 20-річного агента ФСБ, який готував підрив саморобного вибухового пристрою (СВП).

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Розслідування встановило, що підозрюваний, наркозалежний з Одещини, був завербований через Телеграм-канал, що пропонує “легкі” гроші. За інструкцією російських кураторів, він придбав компоненти для виготовлення вибухівки і планував замаскувати її під вогнегасник.

Агент мав залишити вибухівку в заздалегідь визначеному місці, де окупанти планували підірвати її за допомогою мобільного телефону. Перед цим ФСБ доручила йому “тестове” завдання — підпалити релейні шафи на стратегічних об’єктах залізничного сполучення Одещини.

Під час обшуку вилучено складові для виготовлення СВП / Фото: СБУ

Затриманому повідомлено про підозру в замаху на диверсію та підготовку терористичного акту. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Березня 2025 10:15

Російські окупанти випустили по Україні понад 180 дронів
5 Березня 2025 11:08

Американська компанія BlackRock купує два ключові порти Панамського каналу, – FT
5 Березня 2025 09:05

Стармер і Макрон готові їхати до США разом із Зеленським, – ЗМІ
5 Березня 2025 07:16

Масована атака по Одещині: значні руйнування, жертва і пожежі
5 Березня 2025 07:09

Трамп виступив перед Конгресом і розповів про “серйозні сигнали” від РФ про готовність до миру
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
усі думки