В Одесі затримано агента ФСБ, який готував теракт

Служба безпеки та Нацполыцыя зірвали спробу російських спецслужб організувати теракт в Україні. В Одесі затримано 20-річного агента ФСБ, який готував підрив саморобного вибухового пристрою (СВП).

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Розслідування встановило, що підозрюваний, наркозалежний з Одещини, був завербований через Телеграм-канал, що пропонує “легкі” гроші. За інструкцією російських кураторів, він придбав компоненти для виготовлення вибухівки і планував замаскувати її під вогнегасник.

Агент мав залишити вибухівку в заздалегідь визначеному місці, де окупанти планували підірвати її за допомогою мобільного телефону. Перед цим ФСБ доручила йому “тестове” завдання — підпалити релейні шафи на стратегічних об’єктах залізничного сполучення Одещини.

Під час обшуку вилучено складові для виготовлення СВП / Фото: СБУ

Затриманому повідомлено про підозру в замаху на диверсію та підготовку терористичного акту. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.