В Одесі затримали жінку, яка напала на військових

В Одесі стався конфлікт між жінкою та військовими. Відео з цим інцидентом поширили у низці телеграм-каналів.

Про це повідомили у патрульній поліції Одеської області.

“Сьогодні, на вулиці Середньофонтанській, виник конфлікт між жінкою та військовими. Громадянка поводилася агресивно, кидалася в бійку та не реагувала на вимоги припинити протиправні дії, через що патрульні були вимушені застосували до неї заходи фізичної сили та спецзасіб — кайданки”, – йдеться у повідомленні.

Як додали правоохоронці, жінку доставили до відділення поліції з метою кваліфікації її дій. Наразі справою займаються слідчі та встановлюють обставини інциденту.