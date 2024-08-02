Кримінал

В Одесі затримали жінку, яка напала на військових
2 Серпня 2024 15:59
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поліція
Конфлікт між жінкою та військовими в Одесі / Кадри з відео

В Одесі стався конфлікт між жінкою та військовими. Відео з цим інцидентом поширили у низці телеграм-каналів.

Про це повідомили у патрульній поліції Одеської області.

“Сьогодні, на вулиці Середньофонтанській, виник конфлікт між жінкою та військовими. Громадянка поводилася агресивно, кидалася в бійку та не реагувала на вимоги припинити протиправні дії, через що патрульні були вимушені застосували до неї заходи фізичної сили та спецзасіб — кайданки”, – йдеться у повідомленні.

Як додали правоохоронці, жінку доставили до відділення поліції з метою кваліфікації її дій. Наразі справою займаються слідчі та встановлюють обставини інциденту.


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