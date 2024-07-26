В Одесі затримали псевдовійськового з іграшковим пістолетом

В Одесі поліцейські затримали неповнолітнього псевдовійськового, який скоїв розбійний напад на містянина.

Про це повідомили в поліції Одещини.

Як повідомили правоохоронці, 17-річний хлопець, видаючи себе за військовослужбовця, зупинив 21-річного перехожого з вимогою пояснити, чому той порушує комендантську годину. Той відповів, що йде зустрічати свою дівчину із залізничного вокзалу, показавши її електронний квиток.

“Для перевірки слів чоловіка, зловмисник взяв його телефон та направив у бік потерпілого іграшковий пістолет, наказавши тікати. Сприйнявши зброю за справжню та злякавшись, молодик втік. А зустрівши з потягу дівчину, з її мобільного зателефонував до поліції та повідомив про подію”, — зазначили у поліції.

Особу юнака встановили менш ніж за добу, ним виявився одесит, який вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за крадіжки. Хлопець, за даними поліції, не має ніякого відношення до військової служби, а в такий спосіб хотів заробити легких грошей. Іграшковий пістолет вилучили як речовий доказ.