Кримінал

В Одесі затримали псевдовійськового з іграшковим пістолетом
26 Липня 2024 10:57
читать на русском →
поліція
Затриманий за підозрою у крадіжці 17-річний хлопець / Фото: Нацполіція

В Одесі поліцейські затримали неповнолітнього псевдовійськового, який скоїв розбійний напад на містянина.

Про це повідомили в поліції Одещини.

Як повідомили правоохоронці, 17-річний хлопець, видаючи себе за військовослужбовця, зупинив 21-річного перехожого з вимогою пояснити, чому той порушує комендантську годину. Той відповів, що йде зустрічати свою дівчину із залізничного вокзалу, показавши її електронний квиток.

“Для перевірки слів чоловіка, зловмисник взяв його телефон та направив у бік потерпілого іграшковий пістолет, наказавши тікати. Сприйнявши зброю за справжню та злякавшись, молодик втік. А зустрівши з потягу дівчину, з її мобільного зателефонував до поліції та повідомив про подію”, — зазначили у поліції.

Особу юнака встановили менш ніж за добу, ним виявився одесит, який вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за крадіжки. Хлопець, за даними поліції, не має ніякого відношення до військової служби, а в такий спосіб хотів заробити легких грошей. Іграшковий пістолет вилучили як речовий доказ.

Іграшковий пістолет / Фото: Нацполіція

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
26 Липня 2024 11:31

Правоохоронці розповіли деталі вбивства Ірини Фаріон
26 Липня 2024 12:32

ЄС передає Україні €1,5 мільярда від заморожених активів Росії
26 Липня 2024 10:01

В Україні відновлюється “велика приватизація”, на продаж виставлять п’ять об’єктів нерухомості та промисловості
26 Липня 2024 09:08

Росіяни вперше з осені 2022 року вдарили по Харкову касетним боєприпасом
26 Липня 2024 08:44

На фронті зафіксовано майже 150 бойових зіткнень за добу, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
усі думки