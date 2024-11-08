В Одесі затримали псевдопрацівників ТЦК, які вимагали гроші з призовників

В Одесі викрито злочинну групу, члени якої видавали себе за співробітників Територіального центру комплектування (ТЦК) та поліції, щоб вимагати гроші у чоловіків призовного віку.

Про це повідомили Нацполіція, Офіс генпрокурора

Організаторами злочинної схеми були троє одеситів та уродженець Донеччини. Зловмисники, одягнені у формений одяг військових або поліцейських, зупиняли чоловіків на вулицях і звинувачували їх в ухиленні від мобілізації.

Залякуючи примусовим доправленням до ТЦК, вони пропонували “вирішити питання” за гроші. У разі відмови чоловіків змушували платити за допомогою фізичного та психологічного насилля.

В одному з випадків зловмисники чатували жертву неподалік її дому. Погрожуючи, вони притиснули чоловіка до паркану, побили його по ногах, тулубу та голові, а потім зажадали 3 000 доларів за уникнення мобілізації. Потерпілий, побоюючись за своє життя, був змушений віддати гроші.

Один із учасників угруповання виявився колишнім міліціонером, раніше фігурантом кількох кримінальних справ. Інші члени банди мали досвід перебування у місцях позбавлення волі за злочини, такі як розбій, крадіжки та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Бійці відділу швидкого реагування ДВБ затримали злочинців “на гарячому”. Під час обшуків правоохоронці вилучили елементи форменого одягу, гроші, мобільні телефони, банківські картки, а також зброю, порошкоподібну речовину та інші предмети, ймовірно, пов’язані з вживанням наркотиків.

Учасників угруповання затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вже повідомили їм про підозру у вимаганні, але також перевіряють їхню причетність до інших злочинів. В рамках слідства діям фігурантів може бути надана додаткова правова кваліфікація.