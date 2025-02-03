Кримінал

В Одесі затримали ділка, який “продавав” інвалідність за 8000 доларів
3 Лютого 2025 12:30
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Затримання підозрюваного в організації схеми для ухилянтів в Одесі / Фото: Одеська обласна прокуратура
Затримання підозрюваного в організації схеми для ухилянтів в Одесі / Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі затримали 57-річного чоловіка, який за 8000 доларів пропонував військовозобов’язаному “посприяти” в оформлення інвалідності. Його схопили під час передачі першої частини хабаря – 6500 доларів. Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний, користуючись своїми зв’язками серед посадовців міських та обласних клінічних лікарень, запропонував військовозобов’язаному “вирішити питання” щодо отримання медичних документів, необхідних для встановлення групи інвалідності.

“Зловмисник запевнив, що може “допомогти” у прискореному оформленні необхідної документації та забезпечити надалі отримання пенсійного посвідчення. Вартість такої “послуги” становила 8000 доларів”, – розповіли правоохоронці.

Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання першої частини хабаря – 6500 доларів.

Встановлюється повне коло учасників, причетних до схеми незаконного заробітку.

Затриманому жителю Одеси повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.


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