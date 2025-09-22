В Одесі засудили 43-річного торговця боєприпасами до 5 років і 5 місяців позбавлення волі

В Одесі суд визнав винним 43-річного чоловіка, який незаконно збував боєприпаси. Як повідомила поліція Одеської області, за доказами слідчих та оперативників обвинувачений отримав покарання у вигляді 5 років і 5 місяців позбавлення волі.

Затримання торговця боєприпасами / Фото: НПУ

Злочинну діяльність одесита викрили навесні цього року. Поліцейські задокументували дві оборудки: чоловік продав клієнту три корпуси гранат РГД-5 та Ф-1, запали до них і димову гранату ДГ-01, вторгувавши за все 8 тисяч гривень. Експертиза підтвердила, що вилучені предмети є боєприпасами промислового виробництва, придатними до вибуху.

Правоохоронці затримали зловмисника після другої оборудки, вилучивши не лише небезпечні предмети, а й незаконно отримані гроші. На час слідства він перебував під вартою, заставу не вніс. Слідчі висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 263 ККУ — незаконне придбання, зберігання, носіння та збут бойових припасів і вибухових речовин без дозволу.

Суд, врахувавши визнання вини обвинуваченим та покарання за попередній майновий злочин, виніс остаточний вирок — 5 років і 5 місяців позбавлення волі. Вилучені боєприпаси ухвалено передати для потреб Збройних сил України.

Поліція нагадує: відповідно до ч. 3 ст. 263 ККУ, особа, яка добровільно здає зброю, боєприпаси чи вибухові речовини органам влади, звільняється від кримінальної відповідальності.