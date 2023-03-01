Кримінал

В Миколаєві інструктор з тактичної підготовки виявився російським агентом

1 Березня 2023 10:29
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сбу, миколаїв

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного російського агента у результаті спецоперації у Миколаївській області.

Ним виявився місцевий інструктор з тактичної підготовки однієї з громадських організацій.

За інформацією СБУ, під прикриттям тренувань українських захисників він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території південного регіону.

У першу чергу російською спецслужбою йому ставилися завдання – виявити місця базування іноземного озброєння та складів з боєприпасами ЗСУ.

Для збору відомостей він «втемну» використовував діючого українського військовослужбовця та передавав отримані відомості представнику фсб.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення прицільних ракетних ударів по військових об’єктах нашої держави.

Однак, контррозвідники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, затримали його і тим самим запобігли передачі ворогу оборонних відомостей.

За даними слідства, зрадник з власної ініціативи вийшов на фсб і запропонував свою допомогу у війні проти України.

Для комунікації з ворогом використовував анонімний месенджер.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


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