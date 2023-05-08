В Києві уламки дронів пробили стіну 22-поверхового будинку (фото)

Внаслідок російської атаки дронами-камікадзе вночі 8 травня було пошкоджено 22-поверховий житловий будинок у Святошинському районі Києва.

Про це повідомляє телеканал “Київ”.

За словами консьержа постраждалого будинку, вибух пролунав близько 1:40 ночі. На 11-му поверсі внаслідок падіння уламків повиривало вікна, немає частини стіни. Кількома поверхами нижче і вище також пошкоджено вікна та кондиціонери. Біля будинку, за даними КМВА, від уламків та вибухової хвилі постраждали сім автівок, ще одна згоріла.