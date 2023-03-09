В Києві та сімох областях застосували аварійні відключення світла

Через масовану ракетну атаку 9 березня в Києві, Київській, Черкаській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях застосовуються аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили пресслужби ДТЕК регіонів.

“Через атаку ворога застосовуються екстрені відключення світла. Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та віримо в ППО”, — йдеться в повідомленнях пресслужб.

Пізніше стало відомо, що без світла залишилася Житомирська та Харківська області.