В Ізюмі вже 50 постраждалих внаслідок ракетного удару: кадри рятувальної операції

Число постраждалих внаслідок ракетного удару по центру міста Ізюм Харківської області зросло до 50 людей, з них троє дітей. Госпіталізовані 24 поранених. П’ятеро людей загинули.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Ракетну атаку на Ізюм окупанти здійснили сьогодні близько 11:40. Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, за попередніми даними, росіяни застосували “Іскандер”.

Загинули 44-річний чоловік, 69-річний чоловік та дві жінки й один чоловік – їхні дані встановлюють.

Постраждали 50 людей, серед них троє дітей.

Частково зруйновано адміністративну будівлю Ізюмської міської ради, пошкоджено адміністративну будівлю та скління вікон трьох житлових багатоквартирних будинків.

Оновлено о 16:15. Число постраждалих унаслідок удару по Ізюму 4 лютого зросло до 55 людей. Загиблих п’ятеро, серед них вагітна жінка. Серед постраждалих – 6-річний хлопчик, 16-річна та 14-річна дівчини. Остання – у важкому стані.