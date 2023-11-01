В Ізюмі модульні котельні під’єднали до електромережі: вони допоможуть забезпечити теплом понад 4 тис. жителів

У рамках підготовки до опалювального сезону в Ізюмі під’єднали до електромережі модульні котельні. Триває наладка їхньої роботи.

Про це повідомила речниця “Харківобленерго” Марина Шевченко.

За її словами, модульні котельні під’єднали до реконструйованої підстанції у центрі Ізюма: центральна міська котельня була знищена вщент внаслідок обстрілів, проте будівля місцевої підстанції вціліла.

“Її відремонтували, а ми своєю чергою змонтували саму підстанцію, встановивши наше електричне обладнання, зокрема два трансформатори потужністю по 250 кВА, та під’єднали модульні котельні до електромережі”, — цитує пресслужба керівника Ізюмського РЕМ Віталія Борща.

За його словами, наразі триває наладка роботи котельних.

За даними ОВА, 10 модульних котелень в Ізюмі мають забезпечити теплом 33 будинки, це близько 1300 квартир, де живуть понад 4 тис. людей.