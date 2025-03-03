Кримінал

В ізраїльській Хайфі терорист відкрив стрілянину по перехожих
3 Березня 2025 11:19
читать на русском →
Автівки швидкої допомоги на місці нападу / Фото: X/Magen David Adom
Автівки швидкої допомоги на місці нападу / Фото: X/Magen David Adom

Терорист відкрив стрілянину по перехожих у районі автобусної та залізничних станцій на півночі ізраїльського міста Хайфа вранці 3 березня, повідомляє The Times of Israel.

Щонайменше п’ятеро людей дістали поранення, одна перебуває в критичному стані, у трьох поранення середньої тяжкості. Також повідомляють, що в деяких постраждалих вогнепальні поранення, в інших – ножові.

Спочатку ЗМІ повідомили, що двох нападників нейтралізували. Але потім з’явилися дані, що поліцейські застрелили терориста і ще одну людину, чия причетність до нападу поки не підтверджена.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Березня 2025 13:50

Ракетний удар по полігону в Черкаському: ДБР порушило кримінальну справу
3 Березня 2025 12:35

Програма “Зимова єПідтримка” закінчилася: Мінекономіки підвело підсумки
3 Березня 2025 12:01

У ГУР сформували підрозділ з корінних народів Росії
3 Березня 2025 10:32

Командувач Сухопутних військ про удар по полігону на Дніпропетровщині: винні не уникнуть відповідальності
3 Березня 2025 10:09

Сили оборони України знищили новітню російську САУ “Мальва” (відео)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
усі думки