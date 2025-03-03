В ізраїльській Хайфі терорист відкрив стрілянину по перехожих

Терорист відкрив стрілянину по перехожих у районі автобусної та залізничних станцій на півночі ізраїльського міста Хайфа вранці 3 березня, повідомляє The Times of Israel.

Щонайменше п’ятеро людей дістали поранення, одна перебуває в критичному стані, у трьох поранення середньої тяжкості. Також повідомляють, що в деяких постраждалих вогнепальні поранення, в інших – ножові.

Спочатку ЗМІ повідомили, що двох нападників нейтралізували. Але потім з’явилися дані, що поліцейські застрелили терориста і ще одну людину, чия причетність до нападу поки не підтверджена.